Още един голям успех за българския гейминг, Windigo ще се бори за 250 хил. долара в САЩ

Guys, we start in just a few minutes, so hurry up to join our broadcast! After all, our victory over @G2esports can not be missed



Link: https://t.co/eQ4oVbiDM2#esports #csgo #WindigoGaming #G2esports pic.twitter.com/DcnQwTgrbd — Windigo Gaming (@WindigoGG) March 22, 2019

Windigo не спира да изумява гейминг специалистите, след като спечелиха и затворените европейски квалификации за DreamHack Masters Dallas. Българите победиха на финала Avangar с 2:0 игри, за да се класират за основното събитие в САЩ.



В първата карта Windigo имаше проблеми, но се пребори за успех с 16:12. Във втората карта обаче нашите момчета изнесоха лекция на Avangar, побеждавайки ги с разгромното 16:1, което е едно от най-тежките поражения за силния казахстански тим.

We're definitely out of form today as the second map goes to @WindigoGG as well.



We'll have another qualification match tomorrow at 14 CET. pic.twitter.com/DwcLqcvkCK — AVANGAR (@avangarkz) March 23, 2019

Отборът на Windigo Gaming постигна още един невероятен успех. Българите успяха да се класират за турнира по CS:GO Dreamhack Master Dallas 2019. Младите "лъвове" ще се борят за още една купа във витрината си, както и за чек за 250 хиляди долара.Windigo не спира да изумява гейминг специалистите, след като спечелиха и затворените европейски квалификации за DreamHack Masters Dallas. Българите победиха на финала Avangar с 2:0 игри, за да се класират за основното събитие в САЩ.В първата карта Windigo имаше проблеми, но се пребори за успех с 16:12. Във втората карта обаче нашите момчета изнесоха лекция на Avangar, побеждавайки ги с разгромното 16:1, което е едно от най-тежките поражения за силния казахстански тим.Валентин Василев завърши с 41-24, Георги Григоров 41-26, Виктор Дянков 40-29, Камен Костадинов 30-24 и Янко Панов 23-22. Единствен с положителен баланс за Аvangar бе руснакът Aли Джами 32-30.

