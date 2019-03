Испания Зидан: Сега е по-лесно да бъдеш забелязан, отколкото по мое време 24 март 2019 | 13:51 0



"Преди, за да можеш да играеш, трябваше да си добър играч. Не беше толкова лесно, колкото днес. Сега, ако видят, че имаш някакъв талант, ще ти дадат възможност относително бързо. Всичко, което исках, беше да играя футбол, но ми беше трудно в училище. Родителите ми никога не ме смъмряха, но знаех, че държанието ми не е правилно. Един ден те ми казаха: "Знаем, че си си наумил какво искаш да правиш, така че прави, каквото наистина искаш да правиш". Щом имах разрешението на майка ми и баща ми, дадох всичко от себе си, за да бъда този, когото исках да бъда. Когато пристигнах в Кан и наблюдавах останалите как тренират, си казах: "Това е, което искам да правя". Zidane talks about starting out and his endeavours to make it in football: "I never went out to bars drinking; I looked after myself and made sure I rested when I needed to" https://t.co/MkVAHn7pHi pic.twitter.com/TngHlXLwyc — AS English (@English_AS) March 24, 2019 От този момент нататък се борех да стана най-добрият играч. Правех така, че да почивам добре и никога не ходех по барове, за да се наливам и да се правя на идиот. Грижех се за себе си, пиех много вода и правех упражнения. Сторих всичко възможно, за да стана най-добрият футболист. Беше нещо, което трябваше да направя на всяка цена. Така направих родителите си щастливи и горди с мен. Тогава, за да бъдеш забелязан, трябваше да си добър играч. Сега случаят не е такъв. Преди всичко трябваше да докажеш, че си различен от останалите, защото имаше ограничен брой от млади играчи в състава - един или двама във всеки клуб. Не беше като сега. В наши дни всичко се е развило и всичко става много по-бързо, а младите играчи не се боят да правят грешки", коментира Зидан пред OTRO. Наставникът на Реал Мадрид Зинедин Зидан се върна години назад, спомняйки си началото на своята кариера като футболист и сравнявайки настоящата действителност в този спорт с тази от годините му като юноша.

