Пау Гасол няма да играе до края на редовния сезон

Испанският център на Милуоки Бъкс Пау Гасол няма да играе поне до края на редовния сезон заради травма в глезена на левия крак. Ветеранът ще отсъства от терените около месец, а травмата му е сериозен проблем пред старши треньора Майк Бъдънхолзър, който има и други кадрови проблеми. Гардът Малкълм Брогдън е с травма в ходилото, докато крилото Никола Миротич е със счупен пръст на ръката.

Bucks C Pau Gasol expected to miss a month with a left ankle injury, per @malika_andrews pic.twitter.com/wcg4g7g74Y