Юта с убедителен успех над Чикаго

Юта постигна убедителен успех над Чикаго Булс със 114:82 след 21 точки и 14 борби на Руди Гобер. Лаури Марканен се отличи за "биковете" с 18 точки и 10 борби. Минесота спечели със 112:99 срещу Мемфис след 33 точки и 23 борби на Карл-Антъни Таунс.

| Rudy was in his bag all night



21p | 14r | 4b | 2a | 81 fg%