Кош в края раздели Атланта и Филаделфия

Трей Йънг наниза 32 точки, включително в последните секунди, за да донесе успеха на Атланта над Филаделфия със 129:127. Така Хоукс сложиха края на серията от шест поредни победи на своя съперник. 3.5 секунди преди края Йънг получи пас и вкара победния кош, а Джими Бътлър пропусна от далечна дистанци със сирената. Най-резултатен за Хоукс беше Торий Принс с 23 точки. За Филаделфия Джоел Ембийд записа 27 точки и 12 борби, а Бътлър добави 25 точки.

