Федерер се класира за третия кръг в Маями, Саша Зверев отпадна

See you in R3, @rogerfederer!



Номер 3 в световната ранглиста и втори поставен Александър Зверев (Германия) отпадна във втория кръг след загуба от 36-годишния испанец Давид Ферер с 6:2, 5:7, 3:6 за 2:22 часа. Ферер, който участва в турнира с "уалйд кард" направи пет пробива в мача. 21-годишният Зверев взе първия сет след само 30 минути, но след това допусна 47 непредизвикани грешки и отпадна. .@DavidFerrer87 picks up his first Top 3 win since 2014.#MiamiOpen — ATP Tour (@ATP_Tour) March 24, 2019 Канадският тинейджър Данис Шаповалов победи Даниел Еванс (Великобритания) с 4:6, 6:1, 6:3 и в следващия кръг излиза срещу Андрей Рубльов (Русия), който елиминира номер 9 Марин Чилич (Хърватия) с 6:4, 6:4. Португалецът Жоао Соуза постигна успех над Стийв Джонстън (САЩ) със 7:6(6), 6:4 и в третия кръг ще играе срещу номер 6 Кевин Андерсън (РЮА), който отстрани Хауме Мунар (Испания) с 6:4, 3:6, 6:3. 20-годишният грък и осми поставен Стефанос Циципас победи Макензи МакДоналд (САЩ) със 7:6(4), 6:1. ICYMI: Here are all the biggest results from Day 4. #MiamiOpen pic.twitter.com/aqngLWaegM — ATP Tour (@ATP_Tour) March 24, 2019 В други срещи от турнира представителят на домакините Райли Опелка надделя над Диего Шварцман (Аржентина) с 6:4, 3:6, 6:4, Леонардо Майер (Аржентина) победи сънародника си Гуидо Пея с 6;2, 6:4, номер 14 Марко Чекинато (Италия) спечели без игра след отказ на Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина). Номер 18 Давид Гофен (Белгия) елиминира Пабло Андухар (Испания) с 6:4, 6:1, а Франсис Тиафоу (САЩ) постигна успех срещу Миомир Кечманович (Сърбия) със 7:6(6), 7:6(5). Трикратният шампион Роджър Федерер (Швейцария) се класира за третия кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Мастърс" в Маями с награден фонд 8,36 милиона долара. 37-годишният Федерер победи Раду Албот (Молдова) с 4:6, 7:5, 6:3 за 2:09 часа.Швейцарецът допусна пробив още в първия гейм на мача, който беше достатъчен на Албот да спечели първия сет. Във втората част се игра изключително равностойно, но Федерер взе подаването на съперника си в 12-ия гейм и изравни резултата. В третата част Федерер стигна до пробив в осмия гейм и при свой сервис приключи мача. В третия кръг швейцарецът ще играе срещу 27-годишния сърбин Филип Крайнович.Номер 3 в световната ранглиста и втори поставен Александър Зверев (Германия) отпадна във втория кръг след загуба от 36-годишния испанец Давид Ферер с 6:2, 5:7, 3:6 за 2:22 часа. Ферер, който участва в турнира с "уалйд кард" направи пет пробива в мача. 21-годишният Зверев взе първия сет след само 30 минути, но след това допусна 47 непредизвикани грешки и отпадна.Канадският тинейджър Данис Шаповалов победи Даниел Еванс (Великобритания) с 4:6, 6:1, 6:3 и в следващия кръг излиза срещу Андрей Рубльов (Русия), който елиминира номер 9 Марин Чилич (Хърватия) с 6:4, 6:4. Португалецът Жоао Соуза постигна успех над Стийв Джонстън (САЩ) със 7:6(6), 6:4 и в третия кръг ще играе срещу номер 6 Кевин Андерсън (РЮА), който отстрани Хауме Мунар (Испания) с 6:4, 3:6, 6:3. 20-годишният грък и осми поставен Стефанос Циципас победи Макензи МакДоналд (САЩ) със 7:6(4), 6:1.В други срещи от турнира представителят на домакините Райли Опелка надделя над Диего Шварцман (Аржентина) с 6:4, 3:6, 6:4, Леонардо Майер (Аржентина) победи сънародника си Гуидо Пея с 6;2, 6:4, номер 14 Марко Чекинато (Италия) спечели без игра след отказ на Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина). Номер 18 Давид Гофен (Белгия) елиминира Пабло Андухар (Испания) с 6:4, 6:1, а Франсис Тиафоу (САЩ) постигна успех срещу Миомир Кечманович (Сърбия) със 7:6(6), 7:6(5).

