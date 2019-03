Тервел: Доволен съм от победата срещу труден съперник

Тервел Пулев записа 13-ата си победа на професионалния ринг.

Тази нощ той се изправи срещу американеца Мич Уилямс и го победи по точки в 6-рудновия двубой помежду им в Коста Меса, Калифорния. Българинът заяви, че е доволен от успеха срещу този корав съперник."Доволен съм от победата. Уилямс беше труден съперник, който не излиза само за парите, а опитва да победи. Мисля, че беше достатъчно добър, удряше силно и беше подготвен. Смятам обаче, че аз играх по-добре, по-добрите удари бяха моите. В един момент съдията се опита да ми открадне рунда. даде официално предупреждение, но и Уилямс удряше след сигнал стоп. Това ми наруши тактиката и трябваше да наваксвам, но въпреки това смятам, че се получи добре и победих заслужено. Публиката беше невероятна. Доволен съм от огромната подкрепа, имаше повече българи отколкото американци. Дори и американците освиркаха Уилямс за грозните му изпълнения", заяви Пулев.

This crowd is going wild after Tervel Pulev's victory!!#PulevDinu | @ESPN+ pic.twitter.com/jORaS3vJP9