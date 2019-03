Евро 2020 Синът на играл в ЦСКА зарадва Малта 23 март 2019 | 21:15 - Обновена 0



През второто полувреме обаче гостите можеха да изравнят, след като в 62-ата минута спечелиха дузпа, за нарушението при коeто червен картон получи Андрей Агиус. Брандур Олсен обаче пропусна при изстрелa от бялата точка.



В 77-ата минута Стийв Борг реализира второто попадение за малтийците от дузпа и привидно подсигури успеха.

Malta 2-0 Faroe Islands; keeper has just run half the length of the pitch to celebrate the 2nd goal and injured himself in the process #ForzaMalta pic.twitter.com/EJDU0BJgum — Rory Tapper (@RoryTapper1) March 23, 2019

Стигна се обаче до драматичен финал, при който реферът назначи 10-минутно продължение. В деветата от него гостите все пак реализираха чрез Якуп Томсен, но за повече нямаше време.

Congratulations to the Malta Football Association for winning the first match of the European Qualifications. pic.twitter.com/i5Dj7AKK7E — Naxxar Lions FC (@naxxarfc) March 23, 2019

Малта и Фарьорите бяха в една група и в изминалия турнира за Лигата на нациите. Там северняците бяха по-добри и спечелиха 4 точки от двата мача. Малта пребори Фарьорските острови с 2:1 като домакин в дербито на аутсайдерите в Група F на квалификациите за Евро 2020. Първият гол падна в 13-ата минута и беше дело на Кириан Нвоко - син на миналия през ЦСКА в началото на века Чъкс Нвоко. За 21-годишният нападател това беше дебютно попадение за националния тим.През второто полувреме обаче гостите можеха да изравнят, след като в 62-ата минута спечелиха дузпа, за нарушението при коeто червен картон получи Андрей Агиус. Брандур Олсен обаче пропусна при изстрелa от бялата точка.В 77-ата минута Стийв Борг реализира второто попадение за малтийците от дузпа и привидно подсигури успеха.Стигна се обаче до драматичен финал, при който реферът назначи 10-минутно продължение. В деветата от него гостите все пак реализираха чрез Якуп Томсен, но за повече нямаше време.Малта и Фарьорите бяха в една група и в изминалия турнира за Лигата на нациите. Там северняците бяха по-добри и спечелиха 4 точки от двата мача. МИНУТА ПО МИНУТА 1 кръг, събота 23 март ЕВРО 2020 Малта 2:1 краен резулат Фариорски Острови титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Ta' Qali

Съдия: 1 5 2 4 8 19 22 6 16 7 10 19 1 4 3 15 7 6 8 17 11 9 4-3-3 4-4-1-1 Титуляри Henry Bonello 1 1 Гунар Нилсен Steve Borg 4 9 Gilli Rolantsson Jonathan Caruana 2 4 Atli Gregersen Andre Agius 5 15 Odmar Faeroe Joseph Mbong 7 3 Viljormur Davidsen Rowen Muscat 11 10 Soelvi Vatnhamar Matthew Guillaumier 6 13 Rogvi Baldvinsson Paul Fenech 8 6 Hallur Hansson Juan Carlos Corbalan 15 16 Rene Shaki Joensen Kyrian Nwoko 10 8 Brandur Hendriksson Michael Mifsud 9 19 Jakup Thomsen Резерви John Mintoff 16 17 Arni Frederiksberg Joseph Zerafa 19 7 Кай Лео Барталстову Zach Muscat 22 11 Klaemint Olsen Henry Bonello жълт картон 90' Jakup Thomsen гол Hallur Hansson жълт картон Gilli Rolantsson жълт картон 86' Кай Лео Барталстову жълт картон Rowen Muscat излиза 84' John Mintoff влиза 79' Rogvi Baldvinsson излиза Arni Frederiksberg влиза Steve Borg дузпа 77' 72' Rene Shaki Joensen излиза Klaemint Olsen влиза Michael Mifsud излиза 71' Joseph Zerafa влиза 68' Soelvi Vatnhamar излиза Кай Лео Барталстову влиза Juan Carlos Corbalan излиза 63' Zach Muscat влиза Andre Agius червен картон 62' Steve Borg жълт картон 61' Kyrian Nwoko жълт картон 37' 33' Rene Shaki Joensen жълт картон Kyrian Nwoko гол 13' 3 Ъглови удари 7 0 Засади 1 2 Точни удари 1 4 Неточни удари 3 36 Притежание на топката % 64 3 Жълти картони 3 3 Смени 3 12 Извършени фалове 10 ЕВРО 2020 М П Р З Г точки 1 Малта 1 1 0 0 2:1 (1) 3 2 Швеция 1 1 0 0 2:1 (1) 3 3 Испания 1 1 0 0 1:0 (1) 3 4 Фарьорски острови 1 0 0 1 1:2 (-1) 0 5 Румъния 1 0 0 1 1:2 (-1) 0 6 Норвегия 1 0 0 1 0:1 (-1) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст (13`) Kyrian Nwoko 1:0 (77`) Steve Borg 2:0 2:1 (90`) Jakup Thomsen

