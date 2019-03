Ливърпул и Милан спретнаха драма с пет гола при ветераните

С гол в сетния миг на Стивън Джерард Ливърпул победи Милан с 3:2 в благотворителен приятелски мач между ветерани на двата отбора, игран на "Анфийлд". Роби Фаулър и Джибрил Сисе дадоха преднина на Ливърпул, но Милан изравни след попадения на Андреа Пирло и Джузепе Панкаро. Победен гол за Ливърпул вкара бившият капитан на тима Стивън Джерард в последната минута.

