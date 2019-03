Йоханес Бьо с рекордна 15-а победа за сезона в Световната купа по биатлон

Йоханес Тингнес Бьо (Норвегия) спечели последното преследване за сезона от Световната купа по биатлон пред родна публика в Холменколен. 25-годишният Бьо, който стартира от първа позиция след победата си в спринта вчера, допусна общо 3 грешки при четирите си стрелби и финишира за 32:15.6 минути.

Така той продължи доминацията си през кампанията, в която записа 15 победи в 24 старта и подобри рекорда от 14 успеха в рамките на един сезон за Световната купа по биатлон на Мартен Фуркад (Франция) и Магдалена Форсберг (Швеция).

An all star podium: Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe and Arnd Peiffer #HOL19



Watch the men's pursuit live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/zu79bVlVHm