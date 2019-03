Зимни спортове Кузмина с втора поредна победа на финалите на СК, Вирер си осигури малката Световна купа 23 март 2019 | 17:32 - Обновена 0



Анастасия Кузмина (Словакия) спечели преследването на 10 километра от финалите на Световната купа по биатлон в Холменколен (Норвегия). Олимпийската вицешампионка в дисциплината Кузмина, която стартира първа като победителка от спринта в четвъртък, е допусна грешка при четирите си стрелби днес и триумфира убедително с време 28:25.9 минути. Така тя записа петата си победа за сезона и общо 15-а в кариерата си. Your Top 3 of the women's pursuit in #HOL19



Италианката Доротеа Вирер се нареди 12-а днес, но си осигури малката Световна купа в преследването с 327 точки. Втора е Марте Олсбу Ройселанд (Норвегия) с 312 точки, а трета завърши Кузмина с 309 точки. Вийрер е и лидерка в генералното класиране за сезона преди последния масов старт утре. Тя води със сбор от 894 точки, а нейната сънародничка Лиза Витоци е втора с 852. Трета е Кузмина с 844 точки.



