Стина Нилсон със седма победа за сезона

Шведката Стина Нислон спечели масовия старт на 10 километра класически стил от финалите на Световната купа по ски-бягане в Квебек (Канада). Нилсон, която вчера триумфира в спринта, днес отново беше най-бърза по трасето и финишира за 25:51.6 минути, за да запише седмия си успех за сезона и общо 22-и в кариерата си.

Coop FIS Cross-Country World Cup (Québec, CAN) - Ladies’ 10 km C Mst

1. Stina NILSSON (SWE)

2. Therese JOHAUG (NOR)

3. Ingvild Flugstad OESTBERG (NOR)