Рамзи отпада от състава на Уелс за квалификацията срещу Словакия

Полузащитникът Аарън Рамзи няма да играе за тима на Уелс в европейската квалификация срещу Словакия в неделя. 28-годишният халф все още не е възстановен от мускулна травма на бедрото, съобщи мениджърът на тима Райън Гигс.

