Президентът на ПСЖ даде показания по дело за корупция

Насер Ал-Хелаифи е бил изслушан от съда в сряда в качеството си на свидетел със специален статут. Това означава, че няма да му бъдат предевени обвинения по делото на този етап. Френското правосъдие разследва евентуална корупция при получаването на домакинството на Рио де Жанейро за домакин на летните олимпийски игри през 2016 година и за Токио 2020. Paris, France | AFP | The Qatari boss of top French soccer team PSG Nasser Al-Khelaifi has been questioned in France in connection with a corruption probe over the awarding to... https://t.co/LluwfpbqSt — The Independent (@UGIndependent) March 23, 2019 През 2016 година вестник “Льо Монд" съобщи, че катарската компания Oryx Qatar Sports Investments, която е инвестиционен фонд, е осъществила два превода на 13 октомври 2011 година и на 7 ноември 2011 година на друга компания - Pamodzi Sports Consulting за сумата от 3.5 милиона долара. Pamodzi Sports Consulting е специализирана в спортния маркетинг и има отношение към Папа Масата Диак, син на бившия президент на Международната федерация по лека атлетика (ИААФ) Ламин Диак. Ламин Диак беше арестуван във Франция през ноември 2015 година заради укриване на нарушения на антидопинговите правила от спортисти и все още е в ареста. Президентът на френския футболен шампион Пари Сен Жермен - Насер Ал-Хелаифи от Катар, беше изслушан от съда в Париж в рамките на антикорупционно разследване, съобщава Франс прес, позовавайки се на източник, близък до делото. Разследването в частност касае полученото от Катар право на домакинство на световното първенство по лека атлетика тази година.Насер Ал-Хелаифи е бил изслушан от съда в сряда в качеството си на свидетел със специален статут. Това означава, че няма да му бъдат предевени обвинения по делото на този етап. Френското правосъдие разследва евентуална корупция при получаването на домакинството на Рио де Жанейро за домакин на летните олимпийски игри през 2016 година и за Токио 2020.През 2016 година вестник “Льо Монд" съобщи, че катарската компания Oryx Qatar Sports Investments, която е инвестиционен фонд, е осъществила два превода на 13 октомври 2011 година и на 7 ноември 2011 година на друга компания - Pamodzi Sports Consulting за сумата от 3.5 милиона долара. Pamodzi Sports Consulting е специализирана в спортния маркетинг и има отношение към Папа Масата Диак, син на бившия президент на Международната федерация по лека атлетика (ИААФ) Ламин Диак. Ламин Диак беше арестуван във Франция през ноември 2015 година заради укриване на нарушения на антидопинговите правила от спортисти и все още е в ареста.

