Стърлинг посвети един от головете си на починало момче

Special night in so many ways RIP Damary, gone but u will never be forgotten. pic.twitter.com/AIJ0YVi5SY — Raheem Sterling (@sterling7) March 22, 2019

"Аз се стараех много да му помогна по време на лечението. Мислехме, че сме намерили донор, но той не се повлия. Затова исках да накарам семейството му да се усмихне поне да момент", каза Стърлинг след мача. 13-годишното момче почина от остра лимфобластна левкемия на 17 март.

Raheem Sterling scores a hat-trick for England just 13 DAYS AFTER scoring one for Man City.



The audacity. pic.twitter.com/wHTDN9SXZy — Squawka News (@SquawkaNews) March 22, 2019

