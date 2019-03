Шампионът Вашингтон допусна второ поредно поражение

Носителят на "Купа Стенли" Вашингтон загуби от Минесота с 1:2 в среща от редовния сезон в Националната хокейна лига. Люк Кукин донесе победата на гостите с гол 7:35 минути преди края, а вратарят Деван Дубник направи 21 спасявания. За Вашингтон това е второ поредно поражение.

