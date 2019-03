Тингес Бьо записа 14-а победа за сезона за СК, Анев завърши 42-и

Световният шампион Йоханес Тингес Бьо (Норвегия) спечели последния спринт за сезона от Световната купа по биатлон пред родна публика в норвежкия зимен център Холменколен.

25-годишният Бьо, който предсрочно спечели Големия кристален глобус за сезон 2018/2019 и малката световна купа в спринта, сгреши само веднъж във втората си стрелба и измина трасето с дължина 10 км за 24:39.9 минути. Състезанието се проведе, въпреки гъстата мъгла на трасето в Холменколен, което затрудни биатлонистите при стрелбата.

