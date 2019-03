Италия Мач от Серия "А" ще се играе в Китай? 22 март 2019 | 15:03 - Обновена 0



Планът на двете страни, който ще бъде обявен не по-късно от задаващия се уикенд, е Китай да бъде домакин на среща от Серия "А". Договорът между Китай и Италия ще бъде за срок от три години и също така ще предвижда контролна среща веднъж годишно между "Скуадра Адзура" и "Великата стена", съобщава Financial Times.

Riflessioni sulla possibilità di giocare un turno di #SerieA in #Cina. Una disaffezione con cui la #Lega dovrebbe smettere di giocare, dato che alla fine siamo noi che paghiamo.https://t.co/ho0NYy63zT — Persemprecalcio (@persemprecalcio) 22 март 2019 г.

“Италианската футболна федерация ще предложи дългогодишен договор, с който да накара китайските компании да инвестират в клубовете от Серия “А”, като същевременно ще предостави мултимедийно съдържание на телевизионните канали в Китай. Също така Италия ще предложи тренировки и друг обмен на опит, с който да развие китайския футбол”, допълва изданието.



Новината се появи след пристигането на китайски президент Си Дзинпин в Италия, което има за цел да подсили икономическото и културно партньорство между двете държави.

Una partita di Serie A in Cina? Se ne discute domenica con Figc e Lega: La notizia appena battuta dall'ANSA potrebbe dare un risvolto orientale al campionato di Serie A. https://t.co/WlORRq0Shj pic.twitter.com/naPVA28SRv — ParmaLive (@ParmaLiveTweet) 22 март 2019 г.

