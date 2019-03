Събан записа първи шътаут в кариерата си при разгром на Лас Вегас срещу Уинипег

Малкълм Събан спря 20 шайби за първия шътаут в кариерата си, а Уилямс Карлсон и Райли Смит се разписаха по два пъти при победата на Лас Вегас с 5:0 срещу Уинипег в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така Голдън Найтс затвърдиха третото си място в Тихоокеанската дивизия от Западната конференция, докато Джетс останаха само на две точки пред Нешвил в Централната дивизия.

