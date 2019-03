Багата научи името на следващия си съперник

През декември 2018 година в главния бой на галавечер той губи с технически нокаут от бразилеца Жуниор дос Сантош, чиято жертва стана и Благой Иванов в дебютния си мач в UFC. Това е и единственото поражение на Тай Туивас в професионалната му кариера.

.@bambamtuivasa takes on Blagoy Ivanov at #UFC238 in Chicago!



@GettyImages (News via @nickwalshaw) pic.twitter.com/upGtTMwE4q