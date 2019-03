Маркизио: Можех да отида в САЩ или Япония, но Зенит ме спечели с амбициозния си проект

Халфът на Зенит Клаудио Маркизио заяви, че не съжалява за решението си да премине в руския гранд, след като се раздели с отбора на сърцето си - Ювентус. Бившият италинански национал призна, че е имал и други оферти, но е избрал тази на Зенит, защото клубът разполага с организация на нивото на грандовете в Европа.

"Предложението на Зенит ме грабна с това, че клубът има сериозен проект и е амбициран да спечели много трофеи. Можех да отида в САЩ или Япония. Признавам, че имах известни колебания, най-вече свързани с това дали семейството ми ще се чувства комфортно на новото място. Аз се нуждаех от стимул и исках да отида в отбор, който си поставя сериозни цели. Зенит е структуриран като клуб от висока европейска класа и това също ме впечатли", заяви Маркизио пред Gazzetta Dello Sport.

