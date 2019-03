Сане и Зинченко близо до нови договори с Ман Сити

Английският шампион Манчестър Сити съвсем скоро ще поднови договорите на Льорой Сане и друг от младите футболисти в тима - Олександър Зинченко. Преговорите със Сане са отнели доста време, но двете страни вече са стигнали до принципно споразумение за нов контракт. Колкото до Зинченко, той дълго време не успяваше да се наложи в състава на Джосеп Гуардиола, но напоследък все по-често получава шансове от каталунския специалист.

От началото на сезона Сане има 25 мача и 8 гола в Премиър лийг, както и 6 мача с 4 гола в Шампионската лига. Зинченко е записал 7 двубоя в първенството и 5 в ШЛ, но не се е разписвал.

