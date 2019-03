Бокс Кобрата се закани: Нокаутирам Дину и после искам Ривас! 22 март 2019 | 04:36 - Обновена 0



копирано



“Дину е труден съперник. През 2007 година го победих на световното първенство в неговата страна, но не беше лесно. Беше истинска битка. Той е техничен и нанася много удари. Когато се качи на ринга, често се поддава на емоциите. Трябва да се справя със стила му, който включва постояно да атакува и да търси удари. Важното е да съм концентриран през цялото време и да изчакам момента, в който да го сваля. Искам да го нокаутирам брутално. Това е целта ми - да вдигнат моята ръка, а той да лежи долу”, закани се Кобрата.

Kubrat Pulev: After Dinu - I Want My Revenge on Oscar Rivas! https://t.co/Mjn3iSQXu9 pic.twitter.com/a8Vjda3aIX — BoxingScene.com (@boxingscene) 22 март 2019 г. “После ще искаме мач с Оскар Ривас. Бихме се на Олимпиадата в Пекин през 2008 година. Ривас спечели със съдийско решение и това още ме тормози. Наистина много искам този мач и се надявам “Топ Ранк” да ми го осигури. Видях какво причини Ривас на Дженингс, но той ще си плати за случилото се помежду ни в Пекин”, убеден е Пулев.

I feel good. I’m ready. Can’t wait to step on the ring and face Bogdan Dinu. It’ll be a great show for the fans! pic.twitter.com/L3yKl27i2L — Kubrat Pulev (@KubratPulev) 21 март 2019 г. “Първо трябва да си свърша работата срещу Дину и след това продължавам към следващата цел”, добави Кобрата, който е официален претендент за титлата на Международната боксова федерация. В последния си мач той не остави шансове на Хюи Фюри в края на миналата година в София. Кубрат Пулев няма търпение за първия си мач в САЩ. В събота българинът, който има 26 победи и 1 загуба на професионалния ринг, ще се изправи срещу румънеца Богдан Дину. Двубоят ще се проведе в Коста Меса, Калифорния, а родният боксьор е абсолютен фаворит на букмейкърите.“Дину е труден съперник. През 2007 година го победих на световното първенство в неговата страна, но не беше лесно. Беше истинска битка. Той е техничен и нанася много удари. Когато се качи на ринга, често се поддава на емоциите. Трябва да се справя със стила му, който включва постояно да атакува и да търси удари. Важното е да съм концентриран през цялото време и да изчакам момента, в който да го сваля. Искам да го нокаутирам брутално. Това е целта ми - да вдигнат моята ръка, а той да лежи долу”, закани се Кобрата.“После ще искаме мач с Оскар Ривас. Бихме се на Олимпиадата в Пекин през 2008 година. Ривас спечели със съдийско решение и това още ме тормози. Наистина много искам този мач и се надявам “Топ Ранк” да ми го осигури. Видях какво причини Ривас на Дженингс, но той ще си плати за случилото се помежду ни в Пекин”, убеден е Пулев.“Първо трябва да си свърша работата срещу Дину и след това продължавам към следващата цел”, добави Кобрата, който е официален претендент за титлата на Международната боксова федерация. В последния си мач той не остави шансове на Хюи Фюри в края на миналата година в София.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 102

1