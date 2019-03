Тенис Григор Димитров започва срещу испански ветеран в Маями 22 март 2019 | 02:32 - Обновена 1



копирано





Лопес се нуждаеше от два часа и половина, за да пречупи съпротивата на Пер. Испанецът имаше само една възможност за пробив в първия сет, но я реализира. Втората част също беше равностойна, а Беноа Пер намери начин да се противопостави на мощния начелен удар на съперника си. Французинът три брейкбола в третия гейм, но при 4:4 успя да спечели подаването на Лопес, а след това лесно затвори сета.

@feliciano_lopez reaches the @MiamiOpen second round.



Opponent: Grigor Dimitrov. #MiamiOpen pic.twitter.com/gmxRviPAhg — ATP Tour (@ATP_Tour) 21 март 2019 г. В решителния трети сет испанският ветеран показа по-здрави нерви и при 5:4 стигна до мачбол на сервис на Пер. Първата възможност бе пропусната, но от втория опит Лопес сложи точка на спора.



В момента Фелисиано е на 94-о място в световната ранглиста. Той има две победи и три загуби в мачовете срещу Григор Димитров. За последно двамата играха в Синсинати през 2017 година и победата бе за българина. 37 years young



In his 17th appearance at the #MiamiOpen, @feliciano_lopez takes down Benoit Paire 7-5 4-6 6-4 pic.twitter.com/3HVNoPDgU4 — Tennis TV (@TennisTV) 21 март 2019 г. 37-годишният Фелисиано Лопес ще е първият съперник на Григор Димитров на турнира в Маями. Двамата ще се изправят един срещу друг в двубой от втория кръг на надпреварата. Снощи испанецът се наложи със 7:5, 4:6, 6:4 над Беноа Пер и си осигури среща с Димитров, за когото това ще е първи мач от два месеца. Българинът не е играл от Australian Open насам. Заради контузия той пропусна турнирите в Ротердам, Акапулко и Индиън Уелс, но вече е здрав и тренира на пълни обороти.Лопес се нуждаеше от два часа и половина, за да пречупи съпротивата на Пер. Испанецът имаше само една възможност за пробив в първия сет, но я реализира. Втората част също беше равностойна, а Беноа Пер намери начин да се противопостави на мощния начелен удар на съперника си. Французинът три брейкбола в третия гейм, но при 4:4 успя да спечели подаването на Лопес, а след това лесно затвори сета.В решителния трети сет испанският ветеран показа по-здрави нерви и при 5:4 стигна до мачбол на сервис на Пер. Първата възможност бе пропусната, но от втория опит Лопес сложи точка на спора.В момента Фелисиано е на 94-о място в световната ранглиста. Той има две победи и три загуби в мачовете срещу Григор Димитров. За последно двамата играха в Синсинати през 2017 година и победата бе за българина.

Още по темата

1



копирано

КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 8524 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1