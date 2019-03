Италия Ювентус зарадва с новина за Кедира 21 март 2019 | 19:56 0



копирано





Сега обаче всичките му направени тестове са показали добри резултати и проблемът вече го няма.

.@SamiKhedira given the all clear: https://t.co/TF41wSRI70 pic.twitter.com/V34j6x8cQL — JuventusFC (@juventusfcen) March 21, 2019

Още утре халфът ще се включи на пълни обороти в заниманието на Масимилиано Алегри. От началото на сезона Кедира има само 15 мача за Юве, защото и по-рано през кампанията имаше здравословни проблеми. Полузащитникът Сами Кедира е добре и може да поднови пълноценни тренировки, съобщиха от Ювентус. Преди месец лекарите диагностицираха германеца със сърдечна аритмия и се наложи той да бъде опериран.Сега обаче всичките му направени тестове са показали добри резултати и проблемът вече го няма.Още утре халфът ще се включи на пълни обороти в заниманието на Масимилиано Алегри. От началото на сезона Кедира има само 15 мача за Юве, защото и по-рано през кампанията имаше здравословни проблеми.

Още по темата

0



копирано

РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 864 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1