Кузмина спечели спринта и малката световна купа

Анастасия Кузмина спечели спринта на 7.5 километра в Осло-Холменколен и спечели малката световна купа в женския биатлон. Рускинята завърши с време 19:56.2 минути, с което поведе с 41 точки на Доротея Вирер в сборното подреждане за спринта.



Кузмина допусна една грешка в първата си стрелба и изоставаше от Вирер, но италианката не уцели една мишена при втората поява на рубежа и изостана едва на 11-о място. Рускинята пък завърши с 21.2 секунди пред Франциска Пройс от Германия и с 25.1 секунди пред Паулина Фиалкова от Словакия, които не сгрешиха в двете си стрелби. Така Кузмина завърши първа в класирането за малката световна купа с 371 точки, а Вийрер остана втора с 330. Трета завърши норвежката Марте Олсбу с 326 точки.



В генералното класиране продължава да води Вийрер със сбор от 882 точки, а нейната сънародничка Лиза Витоци е втора с 852. Трета за момента е Олсбу със 791. Десислава Стоянова завърши на 36-о място с 1:38.0 минути пасив срещу Кузмина и без грешки в стрелбата. Така тя остана на 95-о място за световната купа с пет точки. Емилия Йорданова е 93-а със седем точки, въпреки че остана извън челните 100 в спринта в Норвегия, докато Даниела Кадева завърши спринта 72-а с 2:32.5 минути зад Кузмина при две грешки.



