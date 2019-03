Френската полиция разпита седем тенисисти за манипулиране на мачове, България също се споменава

Френската полиция разпита още седем местни тенисисти по разрастващия се скандал, свързан с криминална структура за манипулиране на срещи от нискоразрядни турнири.

Така общо изслушаните от властите по случая в страната от януари насам са вече 17, но имената на новите заподозрени не бяха съобщени. Разследването стартира в Белгия, където живее арменеца Григор Саргсян, който е считан за водач на криминалния синдикат. Той е под домашен арест от юни миналата година и му е поставена електронна проследяваща гривна. Арменецът ще отговаря по обвинения за организиране на престъпна група, уреждане на мачове, пране на пари и финансови измами.

