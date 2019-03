Икарди поднови тренировки с Интер

Мауро Икарди поднови тренировки с останалите си съотборници в Интер след повече от месец извън терените. Аржентинският нападател отказа да удължи договора си, забърка се в няколко скандала и в резултат на това първо му беше отнета капитанската лента в средата на миналия месец, а след това отстранен и от тренировките на тима. Икарди твърдеше, че има контузия в коляното, но прегледите не показаха медицински проблем. През този сезон аржентинецът има 9 гола в 20 мача в Серия А този сезон.

