Лека атлетика Известни лица застават зад каузата на Wings for Life World Run 2019 21 март 2019 | 14:39



Сред хората, които ще се включат в събитието на 5 май (14:00 ч. българско време, 11:00 UTC), са сноубордистът Радослав Янков, бегачът Кирил Николов-Дизела, кайт сърфистът Никола Абаджиев-Коки, парапланеристът Веселин Овчаров, автомобилният пилот Павел Лефтеров1 планинският колоездач Йордан Анчев и актрисата Невена Бозукова.



Едни от най-важните лица, подкрепящи каузата на Wings for Life години наред, са параолимпиецът Георги Киряков, Владимир Гюров и Евгения Кусева. И тримата припознават мисията уврежданията на гръбначния мозък да станат напълно лечими, тъй като самите те са в инвалидна количка, вследствие на различни инциденти.



Въпреки тежките обстоятелства в живота им, Георги, Влади и Жени продължават да бъдат активни и да показват, че силата на човешкия дух няма граници. Точно това засилва и мотивацията им дадат крила за живот на всички хора с гръбначни заболявания, с които тепърва предстои да бягат заедно.



Освен всички изброени по-горе личности, в кампанията се включват и представители на различни медии и организации.



До деня на Wings for Life World Run - 5 май, всички те, чрез личния си пример, ще мотивират хората да подкрепим каузата и да се превърнем в благодетели, благодарение на които хората с гръбначни заболявания ще получат крила за живот!

