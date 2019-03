Три оператора за нелегално излъчване на мачове от Висшата лига получиха 17 години затвор

Три оператора за нелегално излъчване на мачове от Висшата английска лига, които са осигурявали телевизионен сигнал до общо над 1000 пъба, клуба и къщи в Англия и Уелс през последното десетилетие, са получили обща присъда от 17 години лишаване от свобода.

Стивън Кинг, който е бил начело на измамата и е използвал няколко различни имена на компании, получи най-голямата присъда от седем години и четири месеца лишаване от свобода.

"Компаниите са натрупали над пет милиона лири по време на тяхната нелегална дейност", заявиха от ръководството на Висшата лига.

Съдебният процес в централна Англия продължи близо четири седмици.

