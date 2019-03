Баскетбол Сериозни глоби в Ямбол след последния кръг 21 март 2019 | 13:17 0



Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) към Националната баскетболна лига наложи глоби в общ размер на 1350 лева на представители на баскетболен клуб Ямбол след последния изминал кръг в мъжкото първенство. Ето и всички решения на ДАС за глоби, гласувани тази седмица: 1. Налага на Кристиян Кръстев, състезател с No 14 от отбора на БК Черно море Тича, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл. 34 от ДАП на НБЛ за отсъдено техническо нарушение. 2. Налага на Милен Дудев, състезател с No 30 от отбора на БК Академик София, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл. 34 от ДАП на НБЛ за отсъдено техническо нарушение. 3. Налага на БК Ямбол глоба в размер на 500 (петстотин) лева за неизправни измервателни уреди и/или съоръжения. Указва на БК Ямбол да отстрани нарушението до следващата си домакинска среща. 4. Налага на Станислав Говедаров, състезател с No 11 от отбора на БК Ямбол, глоба в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл. 34, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ДАП на НБЛ за отсъдено техническо нарушение. 5. Налага на БК Ямбол глоба в размер на 200 (двеста) лева за хвърляне на предмети на терена, които не са опасни за здравето на участниците на основание чл. 37, т. 7 от ДАП на НБЛ. 6. Налага на БК Ямбол глоба в размер на 150 (сто и петдесет) лева за участие в секретарския апарат без еднакво облекло на основание чл. 39, т. 10 от ДАП на НБЛ. 0



