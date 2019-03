Реал Мадрид победи у дома Олимпия Милано

Реал Мадрид победи с 92:89 у дома Олимпия Милано в двубой от 27-ия кръг в Евролигата по баскетбол при мъжете. Във втория период "белите" имаха пасив от 18 точки, но шест минути преди края вече водеха с 82:80, след което реализираха още четири безответни точки. Четири секунди преди края на двубоя Неманя Недович от италианския отбор стреля неточно от дистанция, като имаше шанс да докара двубоя до продължения.

.@TheNatural_05 makes everything look so easy #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/U3cKeLQEs9