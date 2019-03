Бейзбол Сделката е факт: Траут е "въодушевен", ще взима по $36 млн. до 2030 г. 21 март 2019 | 10:14 0



"Въодушевен съм, защото това е мястото, където винаги съм искал да бъда – сподели 27-годишният Траут в официално изявление, разпространено от отбора тази нощ. – Наслаждавам се на времето, прекарано в тима, и очаквам да представям клуба, съотборниците си и нашите фенове още дълги години. Искам да благодаря на Арте и Карол Морено за техните усилия. Тяхното лидерство и желание за победа изиграха ключова роля в решението ми. Благодаря на цялото ръководство и феновете за подкрепата. Те направиха огромна разлика не само за мен, но и за семейството ми."



OFFICIAL: @MikeTrout agrees to terms on a 12-year contract. pic.twitter.com/0HDtayjmMt — Los Angeles Angels (@Angels) March 21, 2019

Баснословната сделка бе анонсирана още във вторник, но бе потвърдена официално от Анахайм късно снощи. Контрактът превръща Траут в най-скъпоплатения спортист изобщо, задминавайки рекорда на мексиканския боксьор Канело Алварес, сключил 5-годишно споразумение с ТВ платформата DAZN за $365 млн. (2018-2023).



За кратко върхът в бейзбола принадлежеше на друг звезден аутфилдер – Брайс Харпър, който само преди три седмици сключи 13-годишно споразумение с Филаделфия Филис за $330 млн. (2019-2031). На годишна база най-голямата средна заплата в МЛБ досега беше на питчера Зак Грайнке – $34,4 млн. на сезон по 6-годишния договор с Аризона Дайъмъндбекс за $206,5 млн. (2016-2021). С един подпис Траут прати и двата рекорда в историята и рязко вдигна летвата.



Here is 3 minutes and 43 seconds of @MikeTrout being awesome. pic.twitter.com/k00PPGcB6V — MLB (@MLB) March 21, 2019

"Фантастично е, че Майк се съгласи да носи униформата на "ангелите" през цялата си кариера – обяви собственикът на тима Арте Морено. – Това е вълнуващ ден за феновете на Ейнджълс и за всеки играч, който някога е носил нашия екип."



Майк Траут е играч на Лос Анджелис Ейнджълс от дебюта си във Висшата лига през 2011 г. През първите осем сезона от кариерата си феноменът батира средно .307 с 240 хоумръна; игра седем пъти в Мача на звездите (2012-2018); беше избран за "Новобранец на годината" (2012); два пъти беше обявен за MVP в Американската лига (2014, 2016); и спечели шест пъти наградата "Сребърен слъгър" (2012-2016, 2018).



