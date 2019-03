Тенис Среща на големите 21 март 2019 | 09:36 0



Както е известно, от доста време Ицо живее със семейството си именно в Маями, заради което той не пропуска да погледа тенис на най-високо ниво, когато дойде време за Miami Open.



Броени дни преди началото на надпреварата Стоичков се срещна и снима с носителя на три титли от Големия шлем Стан Вавринка и с четвъртфиналиста от последния "Мастърс" в Индиън Уелс Карен Хачанов. На фотото присъства и председателят на родната федерация Стефан Цветков.

View this post on Instagram #miamiopen2019 A post shared by HRISTO STOITCHKOV (@hristo8oficial) on Mar 20, 2019 at 8:06pm PDT За Григор Димитров това ще е първо участие в турнир от Тура от 20 януари, когато загуби на осминафиналите на Откритото първенство на Австралия от Франсис Тиафо. Контузия в дясното рамо попречи на първата ни ракета да играе в Акапулко, Ротердам и Индиън Уелс, но сега той изглежда готов да се завърне на корта. Българинът е поставен под номер 24 в основната схема, което му гарантира почивка в първия етап. Във втория кръг негов съперник трябва да бъде победителя от мача между испанеца Фелисиано Лопес и французина Беноа Пер.

