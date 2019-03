Кариус се моли на Ливърпул да го отърве от турския кошмар

Вратарят на Бешикташ Лорис Кариус отчаяно иска да сложи край на престоя си в клуба. Според местните медии, той се е свързал с ръководството на Ливърпул и е помолил наемът му при "черните орли" да бъде прекратен.

Кариус не е получавал заплата в продължение на 4 месеца. Твърди се, че турският клуб дължи на стража над 1 млн. евро. Освен това, неговите изяви на вратата не са впечатляващи и от Бешикташ също са склонни на раздяла.

The German has had a torrid time in Turkey and he wants to come back to Jurgen Klopp's team! https://t.co/HSOMmsV84i