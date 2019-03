Влашич: В Евертън не получих шанс

Халфът на ЦСКА (Москва) Никола Влашич призна, че е изключително доволен от решението си да премине в редиците на московския клуб. Хърватският национал е преотстъпен на "армейците" от Евертън и впечатлява с изявите си от началото на сезона.

"В Евертън се случиха промени, които не бяха от полза за мен. В Англия е така - ако не се възползваш от шанса си, е много трудно да получиш втори такъв. В един момент се оказа, че за мен няма място в отбора", сподели Влашич.

How do we know Russian football is back in session?

Because Nikola Vlasic is talking about Everton again, of course!#EFC https://t.co/ZCoiCiH8RT