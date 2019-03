Сестрата на Гризман: Антоан е в контакт само с един клуб

Отпадането на Атлетико Мадрид от Шампионската лига беше тежък удар за клуба и веднага сложи началото на порой от спекулации, касаещи бъдещето на някои от звездите на "дюшекчиите". Заговори се, че Саул Нигес ще премине в Манчестър Сити, а пред Антоан Гризман отново е актуален вариантът да подсили Барселона. Сестрата на французина - Мод, се съгласи да коментира ситуацията пред "Екип".

"Антоан наистина е разочарван от това, че Атлетико не успя да продължи в Шампионската лига. Да спечели турнира на домашния стадион беше една от целите му. Невероятно е колко много хора приписват различни думи и мисли на брат ми. Единствените, които се грижим за интересите му в последните две години, сме аз, баща ми и нашият адвокат", заяви сестрата на Гризман.

