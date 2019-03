Съотборник защити Кристиано: Може да празнува, както си поиска

Халфът на Ювентус Емре Джан се върна назад към победата с 3:0 над Атлетико Мадрид в Шампионската лига, с която “бианконерите” продължиха към 1/4-финалите, въпреки загубата с 0:2 в първия мач.

“Тактически никога не бях играл по този начин. Постоянно преминавахме от трима отзад към четирима отзад. Беше хитър ход на Масимилиано Алегри, който действаше като шахматист. Планът му се оказа напълно успешен. За първи път в клубната история обърнахме дефицит от 0:2 в Шампионската лига. След края на мача имаше чиста емоция в съблекалнята. Такава, каквато рядко съм изпитвал преди това. Отстрани е трудно да се разбере колко голямо напрежение имаше върху нас след първия мач. Между двата двубоя из града витаеше напрежение. Малцина вярваха в нас, но искахме да отправим послание до света и всички да знаят, че все още сме тук.

