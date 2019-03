Италия В Наполи се ядосаха на грешен превод на интервю (видео) 20 март 2019 | 18:03 - Обновена 0



От Наполи изразиха негодуванието си към “лошо преведени” медийни материали, според които нападателят на тима Аркадиуш Милик смята, че Дрис Мертенс е трябвало да наследи Марек Хамшик като капитан на отбора. Множество италиански медии публикуваха цитати от YouTube интервюто на Милик пред Foot Truck. “Дрис определено е страхотен човек, той заслужава капитанската лента. Когато види човека, отговорен за екипировката ни, той винаги го пита как е и не го прави насила. Наистина се интересува от това. Когато се присъединих към Наполи, той първи ме попита как съм и дали има някакъв проблем. Той винаги ни кани на вечеря и пита какво искаш да правиш на следващия ден. Всеки в даден отбор се нуждае от някого като него”, се твърди, че казва голмайсторът във въпросното интервю. Il nostro @arekmilik9 , fortemente perplesso per come spesso, troppo spesso, interviste in polacco vengano mal tradotte, ci tiene a sottolineare di non aver MAI detto che @dries_mertens14 merita la fascia di capitano evidentemente al posto di @Lor_Insigne (continua) — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 20, 2019 “Партенопеите” обаче отвръщат: “Милик е дълбоко объркан от това колко често, прекалено често, полските интервюта са лошо преведени. Той подчертава, че НИКОГА не е казвал, че Мертенс заслужава капитанската лента очевидно повече от Инсиние. Милик само каза, че Дрис е невероятен човек, както и голям играч, със силен характер дотолкова, че може да е капитан на всеки един тим, без да споменава Наполи по никакъв начин”. Milik ha solo detto che Dries è una grande persona, oltre che un grande giocatore, con una struttura di personalità molto forte, tanto che potrebbe anche fare, in una qualsiasi squadra, il capitano. Senza riferirsi in alcun modo al Napoli di oggi. #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 20, 2019 Лоренцо Инсиние наследи Хамшик като капитан на отбора след напускането на словака в посока китайския Далиан Ифанг през миналия месец.

