Антъни Джошуа: Нямам шампанско, нито водка в хладилника си (видео)

Британецът показа дома си в своя YouТube канал, a един от акцентите във видеото беше към хладилника му.



"За съжаление нямам шампанско, нито водка. Само вода и сок. Много зеленчуци и нищо интересно", коментира Антъни Джошуа.



View this post on Instagram 258 MGT A post shared by Anthony Joshua (@anthony_joshua) on Mar 6, 2019 at 9:24am PST Джошуа разкри, че живее и се готви за големите си битки в двустаен апартамент в Шефийлд, макар че неговите спортни успехи са оценявани на над 100 милиона паунда. Олимпийският шампион от Лондон 2012 разведе журналистически екип в малкото помещение, в което живее, като обяви, че някои от нещата в жилището са на около 7 години.



