Ал Якуинта срещу Доналд Серони на UFC Fight Night 150

UFC няма да чакат Конър Макгрегър и намериха нов опонент за Доналд Серони. Raging Ал Якуинта (14-4-1) ще се бие срещу Каубоя (35-11) в главната битка на събитието UFC Fight Night 150, което ще се проведе на 4 май в Канада.

Update: I’m told both sides have now verbally agreed and the fight is all but done. https://t.co/3ZpXxiWa72