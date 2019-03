Челси е непреклонен към Милан по отношение на Бакайоко

Опитите на Милан да откупи за постоянно Тиемуе Бакайоко от Челси за сума, по-малко от договорената, продължават да удрят на камък, твърди “Гадзета дело спорт”. Както е известно, халфът е под наем на “Сан Сиро” до края на сезона, а откупната клауза, заложена в договора между двете страни, е 35 млн. евро.

Chelsea have rejected Milan's request of a discount on the €35m buy-out option for Bakayoko. Milan will only take up the option if they qualify for the Champions League. [Gazzetta dello Sport] pic.twitter.com/F0G3ChHUnq

Самият Бакайоко на няколко пъти призна, че би искал да продължи да играе с “червено-черния” екип и занапред. Началото му в тима беше колебливо, но постепенно той показа все по-стабилна игра и се наложи като несменяем титуляр. Според изданието Милан ще извади въпросната сума пари само ако се класира за Шампионската лига, тъй като по този начин в клуба ще постъпят сериозни средства. “Розовият” вестник допълва, че при попадане в групите на турнира Дявола ще се насочи и към Алан Сен-Максимин от Ница, Евертон Соареш от Гремио, Федерико Киеза от Фиорентина и Амаду Диавара от Наполи.



In case of Champions League football, Milan would be interested in reinforcing the winger position and they are very much interested in Allan Saint-Maximin and Gremio’s Everton Soares. Milan have also increased their interest in Chiesa lately. [Gazzetta] pic.twitter.com/W5IIaS0JFY