ММА Известен журналист отново ядоса Хабиб 20 март 2019 | 16:50 - Обновена 0



копирано

Ейриъл Хелуани отново ядоса шампиона в лека категория със своите анализи и коментари. В миналото Хелуани и Хабиб Нурмагомедов често влизаха в спорове и дори Хабиб беше го блокирал в социалните мрежи. Наскоро Ариел реши да коментира битката, в която Хабиб стана шампион и каза, че тя била доста равностойна, което явно не се харесва на Хабиб и той реши да го предупреди, че трябва да бъде истински: "Наистина ли го наричаш равностойна битка? 50 на 43? 26 удари срещу 150? 8 събаряния срещу 0? Бъди истински." @arielhelwani You seriously calling it a close fight? 50:43? 26 strikes vs 150? 8 takedowns vs 0.#bereal — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 19, 2019 Хелуани пусна своя отговор към Хабиб, но се направи на приятно разсеян и попита за коя битка става дума: Which fight are we talking about? — Ariel Helwani (@arielhelwani) March 19, 2019 Според статистиката в официалния сайт на UFC Хабиб е отбелязал 12 събаряния в битката с Ал Якинта. Неговите значими удари са 268, а тези на Ал са 82. Като цяло ударите, които е вкарал Хабиб са 344, а на сметката на Ал са едва 86. Вие как мислите, беше ли равностойна битка ? mma.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 577

1