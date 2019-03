ММА Ти Джей Дилашоу доброволно сдаде титлата след провал на допинг тест 20 март 2019 | 16:13 - Обновена 0



копирано

Ти Джей Дилашоу вече не е шампион в категория "петел" на UFC. Днес Дилашоу (16-4) съобщи в социалните мрежи, че доброволно сдава титлата, след като е бил уведомен от Антидопинговата агенция на САЩ (USADA) и от Спортната комисия на Ню Йорк, че се е провалил на допинг тест. Все още не е ясно какво е открито в неговите проби, но това се е случило след битката му с Хенри Сехудо. Спортната комисия на Ню Йорк го наказва за една година и наказанието е в сила от 19 януари, когато беше битката му срещу Сехудо. Все още не е ясно дали USADA ще увеличи наказанието, но скоро ще стане ясно. Ето какво сподели по темата Ти Джей: View this post on Instagram A post shared by tjdillashaw (@tjdillashaw) on Mar 20, 2019 at 5:07am PDT "Искам първи да споделя с моите фенове, че USADA и Спортната комисия на Ню Йорк ме уведомиха, че са открити забранени вещества в моя тест след битката с Хенри Сехудо през януари. Думите не могат да опишат моето разочарование, но искам да знаете, че работя с екипа си, за да разберем какво е станало и как да разрешим тази ситуация възможно най-бързо. От уважение към останалите от категорията искам да съобщя, че доброволно сдавам титлата. Предварително искам да благодаря на всички за подкрепата." На 19-ти януари Ти Джей слезе в категория муха, за да се бие за титлата с Хенри Сехудо, но беше нокаутиран за 32 секунди. Преди 2 години той нокаутира Коди Гарбранд и спечели титлата в категория петел. Дилашоу очакваше нова битка с Хенри, но това няма да се случи. От тази сутиация най-много печели Марлон Мораес, който сега ще получи шанс да се бие за титлата, а опциите за опонент не липсват и дори Сехудо е вариант. mma.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1085 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1