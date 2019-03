Обявиха Джейдън Санчо за най-добрия тийнейджър във футбола

Младият талант на Борусия (Дортмунд) Джейдън Санчо беше провъзгласен за най-добрия тийнейджър във футбола в годишната класация NxGn на сайта Goal.com.

Носителят на наградата се определя от журналисти от 42-те издания на сайта по света, като във финалния списък попадат имената на 50-има футболисти до 19-годишна възраст. През 2018 г. призът грабна Джъстин Клуйверт, а през тази 18-годишният Санчо се пребори в конкуренцията на втория Винисиус Жуниор от Реал Мадрид и третия Калъм Хъдсън-Одой от Челси. Десетката допълват Фил Фодън от Манчестър Сити, бъдещото попълнение на Реал - Родриго от Сантос, Алфонсо Дейвис от Байерн (Мюнхен), Сандро Тонали от Бреша, Диего Лайнес от Бетис, Мойс Кийн от Ювентус и Морган Гибс-Уайт от Уулвърхамптън. За съжаление, в топ 50 не попада нито един български талант.

