Майката на Рабио: Той е затворник, ПСЖ го държи като заложник

Майката и агент на полузащитника на Пари Сен Жермен Адриен Рабио - Вероник, отправи яростна атака към клуба за отношението му към сина й. Както е известно, французинът беше отстранен от първия състав през декември заради нежеланието му да удължи изтичащия си договор.

“Не искам да се оплаквам за това или да отслабя още повече Адриен, казвайки, че той не е добре. Целта ни тук е човешката природа. Ние сме скромни. Мога само да ви кажа, че той се чувства много зле заради всичко, което се случва. Адриен е затворник! ПСЖ дори го държат като заложник. Скоро ще му дадат сух хляб, вода и тъмница. Обстановката там е жестока”, катечорична е тя пред “Екип”.

