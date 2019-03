Снукър Рефер, преборил рака, за награда ще отсъжда на финала на Световното по снукър 20 март 2019 | 13:14 1



Лио Скълион ще реферира на финала на Световното първенство по снукър в легендарния шефилдски театър “Крусибъл” на 5 и 6 май за първи път в кариерата си. Решението е нещо като награда и почит за 60-годишния шотландец, който през 2014-а бе диагностициран с рак на белите дробове и трябваше да си вземе почивка от зеленото сукно. "There were times when I wondered whether I would be back refereeing, never mind at this kind of level."



A thrilled @LeoScullion reacts to the news that he will referee this year's world final.



The Scot returned to the tour in 2016 having successfully battled cancer. pic.twitter.com/Ssuq3KPSP6 — World Snooker (@WorldSnooker) March 20, 2019 Сега роденият в Глазгоу рефер, претърпял два тежки цикъла химиотерапия, получи най-голямата възможна чест да отсъжда на най-големия мач в джентълменския спорт. Ракът на Скълион е в ремисия от около пет години и той се завърна в Световния тур през 2016-а. Оттогава той реферира два пъти финала на “домашното” си Открито първенство на Шотландия, а миналата година беше третият човек на масата в полуфинала в “Крусибъл” между Марк Уилямс и Бари Хоукинс, който Уелския дракон спечели със 17:15. @LeoScullion has been selected to referee the final of the World Championship for the first time this year, having successfully battled cancer.



The Glaswegian will take charge of snooker's most important match on May 5th and 6th in Sheffield.



https://t.co/AW5mmwJm2Y pic.twitter.com/JK6veILbiC — World Snooker (@WorldSnooker) March 20, 2019 Световното първенство в Шефилд ще се проведе между 20 април и 6 май.

