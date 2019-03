Ули Хьонес: Това ще е най-голямата инвестиция, която е имало в Байерн

Президентът на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес разкри, че предстои да бъде направена най-голямата инвестиция за нови попълнения в историята на клуба.

“Ние сме в процес на подмладяване на тима. Това ще бъде най-голямата инвестиционна програма, която е имало в Байерн. Парите владеят футбола, но най-голяма заслуга за трофеите имат играчите с характер на терена”, заяви Хьонес. Слуховете в медиите подкрепят тези думи на баварския шеф, тъй като според тях клубът е готов да плати по 80 млн. евро за Люка Ернандес от Атлетико Мадрид и Никола Пепе от Лил, както и 30 млн. евро за Калъм Хъдсън-Одой. В трансферните им планове се смята, че попада и Тимо Вернер от РБ (Лайпциг), а сензацията от Мондиал 2018 Бенжамен Павар ще пристигне през лятото от Щутгарт за сумата от 35 млн. евро. Всички гореспоменати играчи са на възраст до 23 години.

Uli Hoeneß: "We are in the process of rejuvenating our team. This is going to be the biggest investment program that FC Bayern ever had. Money rules football but the biggest share in big trophies is decided by players with personality on the pitch" pic.twitter.com/OMX6BxJq4P