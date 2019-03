НБА Ръсел екзекутира Сакраменто за една част (видео) 20 март 2019 | 10:40 0



D'Angelo Russell puts up a career-high 44 PTS (27 in the 4th), and adds 12 AST to guide the @BrooklynNets comeback win on the road! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/fghF9mlpzd — NBA.com/Stats (@nbastats) March 20, 2019

Освен с 44 точки, Ръсел се отличи и с 12 асистенции, 4 борби и 4 отнети топки при стрелба от игра 11/18 за 2 точки и 6/15 за 3 точки, както и 4/6 от наказателната линия. 23-годишният гард реализира 30 или повече точки в един мач за единадесети път през сезона и затвърди солидната кампания, която прави.



Рондей Холис-Джеферсън помогна за победата с 14 точки, Джарет Алън добави 13, а Спенсър Динуиди остана с 10.

D'Angelo Russell after scoring a career-high 44 points in the Nets huge comeback win:



"I'M BUILT FOR THIS SH!T" pic.twitter.com/4VI9KUZDHu — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) March 20, 2019

ДеАарън Фокс с 27 точки и 9 асистенции, както и Марвин Багли с 28 точки, бяха двамата най-резултатни за отбора от столицата на Калифорния. Харисън Барнс остана със 17 точки, а Неманя Биелица с 14 и 10 борби.



