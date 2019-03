Бокс Официално: Уайлдър срещу Бризийл през май 19 март 2019 | 19:10 - Обновена 0



Носителя на титлата в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC) Дионтей Уайлдър ще се изправи срещу Доминик Бризийл на 18 май в зала “Барклис Сентър” в Бруклин, Ню Йорк. Важно е да се уточни, че битката ще се проведе в платформата на Showtime - Championship Boxing и няма да се разпространява чрез системата pay-per-view. Face off: WBC Heavyweight Champion Deontay Wilder vs Dominic Breazeale pic.twitter.com/CrixuhNrmI — Boxing Insider.com (@BoxingInsider) March 19, 2019 Уайлдър в последните седмици упорито бе “ухажван” от новия голям играч в излъчването на спортни събития - онлайн гигантa DAZN, който му предлагаше 100 милиона долара за няколко двубоя. Американецът обаче очевидно е отказал предложенията и остава верен на досегашния си партньор Showtime. Deontay Wilder and Dominic Breazeale have history. pic.twitter.com/VdIKtFgqV2 — Michael Benson (@MichaelBensonn) March 19, 2019 Голямо разочарование за всички фенове е фактът, че Уайлдър ще се боксира с Бризийл, а няма да проведе моментален реванш с Тайсън Фюри, но виновникът в случая е британецът. Той наскоро изненадващо подписа с Top Rank, които имат отношения с ESPN, а това доведе до разрив в преговорите за тв правата с Showtime. A very heated face-off between Deontay Wilder and Dominic Breazeale at today’s press conference to announce their fight. pic.twitter.com/JGauHdpCzy — Michael Benson (@MichaelBensonn) March 19, 2019 Уайлдър ще се бие две седмици преди носителят на останалите три световни титли Антъни Джошуа да дебютира на американска земя срещу Джарел Милър в “Медисън Скуеър Гардън”.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

